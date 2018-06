Belgio, Vertonghen fa 100 presenze in Nazionale e viene premiato… dalla mamma

Colonna del Tottenham dal 2012, e in precedenza dell’Ajax, Jan Vertonghen ha cambiato ben poche maglie nella propria carriera. I colori del suo cuore resteranno però quelli rosso-giallo-neri del Belgio, Nazionale nella quale milita dal 2007, ad appena 20 anni. Sì, perché il centrale difensivo ha appena 31 anni, ma nell’amichevole pre-Mondiale contro il Portogallo ha toccato quota 100 presenze con i Diavoli Rossi. Un traguardo storico, nel vero senso della parola, dato che nessun giocatore vi era mai riuscito nella storia del Belgio: il record precedente apparteneva a Jan Ceulemans, che si è fermato a 96 presenze.

E allora per festeggiare un giorno speciale, non ci poteva che essere una celebrazione speciale e una… madrina speciale. Prima della gara contro i campioni d’Europa, a Bruxelles, Vertonghen, in attesa di essere premiato al centro del campo, ha visto sbucare dal tunnel un volto molto… famigliare, come quello della madre, che ha consegnato al proprio pargolo un cappello celebrativo per i 100 caps.

La commozione si è immediatamente impossessata degli spettatori presenti in tribuna, oltre che dei compagni al centro del campo e, ovviamente, di mamma e figlio che, superata l’inevitabile sorpresa iniziale, ha abbracciato la mamma in versione “premiatrice”, per poi concentrarsi sulla partita, terminata 0-0, e riportare il tutto su twitter a fine partita… Il tutto è capitato esattamente 10 anni dopo la prima gara in Nazionale, sempre a Bruxelles e sempre contro il Portogallo, che il 2 giugno 2007 s’impose in amichevole per 2-1.

