Bellamy nei guai: spunta l’accusa di bullismo

Piove sul bagnato in casa Cardiff. Ai margini della zona retrocessione in Premier, e travolto dal Tottenham nella prima partita del 2019, il club gallese deve infatti fronteggiare la bufera che ha coinvolto Craig Bellamy.

L’ex attaccante, tra le altre, di Liverpool e Manchester City, oltre che della Nazionale inglese, è infatti attualmente l’allenatore dell’Under 18 del Cardiff, ultima società in cui ha militato da giocatore.

Sul capo del giocatore è infatti piovuta l’accusa di bullismo, mossa dai genitori di Alfie Madden, giovane passato dall’Academy del club e ceduto nel 2017, nonché figlio d’arte. Suo padre, David, ha infatti giocato nel Crystal Palace, giocando la finale di FA Cup 1990 contro il Manchester United.

Secondo quanto sostenuto dai genitori del ragazzo in un’intervista al Daily Mail, i motivi dell’addio sarebbero proprio da ricondurre a Bellamy e ai suoi presunti ‘comportamenti xenofobi’ nei confronti del ragazzo, vittima di bullismo e intimidazioni da parte del tecnico.

“L’arrivo di Bellamy è stata come una nuvola nera in un cielo sereno – ha detto Madden – Da quando era arrivato alla guida della squadra Alfie ci chiedeva di essere portato via da lì. Abbiamo realizzato che è un cambiamento di carattere che è provocato dal bullismo, quello che Bellamy ha attuato su nostro figlio”.

Nessun commento da parte dell’interessato, mentre il Cardiff ha comunicato di avere iniziato a occuparsi del caso.