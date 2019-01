Bendtner, primo giorno agli arresti domiciliari. E pubblica la foto con la cavigliera elettronica…

Una brutta storia, quella che ha visto protagonista lo scorso settembre l’ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner. Il giocatore danese, oggi in forza al Rosenborg, si è infatti reso protagonista di una brutale aggressione nei confronti di un tassista e oggi, dopo la sentenza del Tribunale di Copenaghen, ha iniziato a scontare la sua pena: cinquanta giorni agli arresti domiciliari, oltre ad un risarcimento di 2000 euro da versare al tassista. E l’attaccante, che in questo periodo continuerà ad allenarsi sotto la supervisione di un team specializzato per non perdere la forma, ha deciso di testimoniare la sua esperienza pubblicando una foto su Instagram che lo vede indossare una cavigliera elettronica.