Blackburn, l’ex Clarke condannato a 15 anni di prigione per sequestro e torture

Dal calcio inglese ecco un’altra storia destinata a far riflettere, uno spaccato di vita su quanto gestire il dopo-calcio sia difficile, nel Regno Unito più che nel resto del mondo, per giocatori più o meno famosi, in particolare se finiscono in giri di amicizie sbagliate.

La notizia è quella, riportata dal Mirror, della condanna a 15 anni di reclusione per sequestro e torture a Jermaine “Jamie” Clarke, attaccante classe ’88 che il grande calcio lo ha visto per poco tempo. Prodotto del vivaio del Blackburn Rovers, Clarke ha militato fino al 2009 nel club che stupì il mondo nel 1995 laureandosi campione d’Inghilterra, per poi lasciare le ultime tracce nella League Two inglese, l’equivalente della Serie D italiana, con le maglie del Rotherham United prima e del Lincoln poi, nel 2010.

Quindi l’ingresso in un vortice negativo senza fine e concluso con la condanna al carcere per torture, definite “sadiche e umilianti”, a un uomo, tale Michael Dewar, che entrò in contatto con Clarke a causa di una disputa per un debito di 340.000 euro legato alla vendita di stupefacenti.

I fatti risalgono allo scorso gennaio. Secondo quanto ha appreso la Corte di Leeds che ha pronunciato la condanna, Dewar è stato rinchiuso in un auto da Clarke e da un secondo rapitore, Sakhawat Hussain, anch’egli condannato a 15 anni, e poi portato in un appartamento di Dewsbury: qui sarebbe stato spogliato e sottoposto alle torture, che gli hanno causato diverse fratture, nonché costretto a ballare sulle note delle canzoni di Whitney Houston per “divertire i propri aguzzini”,

Il processo è durato cinque settimane. Secondo il giudice Robin Mairs i fatti hanno lasciato “cicatrici permanenti” sulla vittima: “Clarke e Hussain hanno usato violenza, minacce e coercizioni sulla vittima per controllarne i movimenti e indurlo ad obbedire”.

“Mi hanno messo a testa in giù come se fossi stato un bambino cui cambiare il pannolino e mi hanno gettato acqua bollente nei geniali e nelle natiche” il drammatico racconto di Dewar, che ha aggiunto di aver subito tutto questo nello scantinato di casa mentre la fidanzata incinta, il figlio e il padre si trovavano all’ultimo piano e di essere riuscito a liberarsi solo grazie al fatto che Hussain si era addormentato.