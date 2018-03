Boateng: “Tornerei subito al Milan. Gattuso farà strada”

Questa sera il Milan tenterà l’impresa all’Emirates Stadium contro l’Arsenal. I rossoneri dovranno rimontare il 2-0 subito a San Siro per accedere ai quarti finale di Europa League. Servirà una notte magica, come quelle vissute da Kevin Prince Boateng quando vestiva la maglia rossonera. Intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il calciatore dell’Eintracht Francoforte ha parlato della squadra di Gennaro Gattuso, suo ex compagno: “Rino sta facendo un grande lavoro, è riuscito a trasmettere ai giocatori la sua smisurata voglia di vincere. Sono convinto che farà strada anche nel mondo degli allenatori perché ha la mentalità dei grandi manager. Mi auguro che il Milan non commetta gli stessi errori dell’andata. Questo è fondamentale. Penso che a Londra sia durissima, ma i rossoneri possono ancora farcela. Devono credere nella qualificazione e giocarsela. Se mi piacerebbe tornare al Milan? Certo! Tornerei subito al Milan, mai potrei dirgli di no. Allo stesso tempo, però, mi piace essere realista e so che è quasi impossibile. Tutte le stagioni vissute in rossonero sono state stupende, custodisco ricordi unici dentro di me. Sono orgoglioso di aver vestito una maglia così importante, è stato un onore”.

