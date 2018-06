Bologna, il presidente onorario: “Verdi al Napoli? Trattativa quasi chiusa. Non è Messi, ma…”

Il Napoli ci aveva già provato a gennaio, ma Simone Verdi aveva rifiutato l’offerta per completare il suo processo di crescita nel Bologna. Adesso gli azzurri si sono fatti nuovamente avanti e il club felsineo e l’ex Empoli hanno detto si. Costo dell’operazione: 25 milioni di euro. A confermare lo stato avanzato della trattativa è Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente onorario del Bologna, il quale è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal”: “Verdi al Napoli? Non sono operativo nel Bologna, ma sembra che la trattativa sia quasi chiusa. Il procuratore ha accettato, il Napoli lo vuole a tutti i costi. C’era a gennaio anche la questione fidanzata, ma tutto è risolto. Sono contento che vada al Napoli. Non è Messi, ma è un ottimo giocatore. Poi in quel ruolo, con la capacità che ha con i due piedi, può servire sul calcio piazzato. Dipende cosa gli dice l’allenatore”.