Bologna-Milan, le probabili formazioni: Inzaghi si gioca tutto contro il proprio passato

Insolito… Tuesday Night per la Serie A, che dopo il posticipo del lunedì tra Atalanta e Lazio, necessario per l’impegno dei biancocelesti in Europa League di giovedì scorso, vede chiudersi il programma della 16a giornata con la delicatissima sfida del “Dall’Ara” tra il Bologna e il Milan.

Anche i rossoneri sono scesi in campo giovedì sera, subendo in casa dell’Olympiacos la sconfitta costata l’eliminazione dall’Europa League, ma la Lega ha preferito non sovrapporre le due gare a distanza di poche ore, bensì assicurarsi due prime serate, anche se entrambe le squadre dovranno poi scendere in campo sabato per la 17a giornata che avvierà il tour di impegni durante le Feste.

Tanti i temi di una partita che non sarà a rischio nonostante le nevicate che hanno imbiancato l’Emilia-Romagna nelle ultime ore. La curiosità di vedere la reazione del Milan allo smacco subito in Europa, la sete di gol di Higuain, a digiuno da fine ottobre, e la prima volta da ex di Pippo Inzaghi contro il proprio passato, dopo le pagine gloriose scritte da giocatore e la poco fortunata avventura da tecnico nella stagione 2014-2015 e in particolare contro l’amico ed ex compagno anche di Nazionale Rino Gattuso.

L’ex attaccante è all’ultima spiaggia per salvare la panchina, perché il Bologna è in crisi nera: terzultimo posto con 11 punti, due sconfitte consecutive, vittoria che manca da otto turni e fiducia della società che ormai traballa. Neppure Gattuso però può stare tranquillo: l’occasione per rafforzare il 4° posto dopo la caduta della Lazio va fatta fruttare anche per dimenticare la notte del Pireo.

PROBABILI FORMAZIONI. Assente il solo Pulgar, squalificato, Inzaghi affida la regia a Nagy e punta su una formazione offensiva: Santander-Palacio di punta con Orsolini titolare nel ruolo di mezzala destra. Scelte invece obbligate per Gattuso, la cui lista di indisponibili è ancora lunga: Romagnoli torna, ma per la panchina, Suso non recupera e viene sostituito da Castillejo. Fiducia a Calhanoglu.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Orsolini, Nagy, Poli, Dijks; Santander, Palacio. A disp.: Santurro, Da Costa, De Maio, Gonzalez, Mbaye, Paz, Dzemaili, Donsah, Svanberg, Krejci, Okwonkwo, Destro, Falcinelli. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Conti, A. Romagnoli, Simic, Musacchio, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Halilovic. All.: G. Gattuso.