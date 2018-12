Bruno Giordano su Nainggolan: “Dovrebbe prendere esempio da Cristiano Ronaldo”

Bruno Giordano ha alle spalle una lunghissima carriera, prima da giocatore e poi da allenatore. Intervenuto ai microfoni di RaiSport, l’ex attaccante della Lazio ha commentato il caso Nainggolan, con il giocatore messo fuori squadra dall’Inter per una giornata per motivi disciplinari: “Il belga dovrebbe prendere esempio da Cristiano Ronaldo, che è un professionista esemplare e che conduce una vita regolare: ciò gli ha permesso di vincere cinque Palloni d’Oro. Quando smetterà, Radja si renderà conto di aver lasciato qualcosa per strada”.

SUL CAMPIONATO – “Le parole di De Laurentiis? Sbagliate, servono solo a dare alibi ai calciatori. Ci sono decisioni dubbie e i giocatori così si scagliano contro l’arbitro. Un dirigente non può parlare così, figuriamoci prima di una gara. La Juventus? Fa un campionato a parte. Vince anche quando pareggia, come accaduto nell’ultimo turno. Ramsey? Sarebbe un acquisto logico e funzionale: è infatti un centrocampista completo che gioca a dei ritmi altissimi”.