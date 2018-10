Burdisso ha già le idee chiare: “Tornerò al Genoa da allenatore”

In Italia ha trascorso quindici anni di carriera, un decennio equamente diviso tra Inter e Roma e poi quattro stagioni al Genoa, prima di chiudere con un’annata al Torino.

In nerazzurro Nicolas Burdisso, fresco di addio al calcio, ha vinto tre scudetti più quello a tavolino del 2006, eppure la squadra alla quale si sente più legato non è quella nerazzurra, bensì il Grifone.

Al punto da promettere di tornare da allenatore in rossoblù, dove l’ex Boca ha militato tra il gennaio 2014 e il giugno 2017, indossando anche la fascia da capitano: “Il calcio è la mia passione, vorrei continuare in questo mondo. Mi piacerebbe tanto allenare e in particolare farlo al Genoa – ha detto Burdisso in un’intervista a Il Secolo XIX – Ho ricordi fortissimi dell’esperienza che ho vissuto in rossoblù, mi sono divertito tantissimo, ho imparato e sono cresciuto tanto”.

L’addio al calcio giocato però è ancora fresco…: “Non recrimino per la scelta del Torino, che ha preferito dare spazio ai più giovani. Io avrei continuato a giocare, ma volevo qualcosa che mi desse ancora motivazioni e stimoli, per questo ho rifiutato offerte di diversi club di A, europei e argentini”.