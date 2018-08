Cagliari, l’Atletico Madrid passa 1-0 alla “Sardegna Arena” nella notte di Cossu

Il Cagliari cede di misura di fronte all’Atletico Madrid nell’amichevole extra-lusso giocata alla “Sardegna Arena”, ultimo test prima del debutto in Coppa Italia della squadra di Maran contro il Palermo, domenica sera.

Ha deciso un gol di Borja al 32′, ma mai come in questa occasione il risultato aveva un’importanza relativa. Visto l’ampio gap tecnico tra le due squadre, infatti, ai rossoblù si poteva chiedere solo una prova ordinata, ma anche intensa e coraggiosa, compito assolto in pieno dai sardi, sulla falsariga di quanto visto contro il Trabzonspor.

Proprio del Cagliari è stata anzi la prima occasione della partita, ma il colpo di testa di Farias non ha centrato i pali della porta dell’Atletico. La squadra di Simeone ha colpito alla mezzora con Borja, che ha ripreso una corta respinta di Cragno su percussione di Gelson Martins, ma il Cagliari non si è disunito, sfiorando il pareggio in avvio di secondo tempo quando Deiola ha colpito una clamorosa traversa interna.

Ma il momento più emozionante della serata si è però vissuto dopo soli sette minuti, quando tutto lo stadio in piedi ha salutato Andrea Cossu, all’ultima gara della carriera e sostituito da Maran proprio nel minuto corrispondente allo storico numero di maglia del giocatore, spintosi anche in Nazionale nel 2010 fino a sfiorare la convocazione per il Mondiale in Sud Africa grazie alle ottime prestazioni offerte con la maglia rossoblù.

