Cagliari, Maran: “So di allenare una squadra speciale. Barella sarà al centro del nostro progetto”

Il Cagliari è già nel futuro e allora ecco che, meno di un mese dopo la fine del campionato, in casa rossoblù è già tempo di presentazione per il nuovo allenatore. Rolando Maran riparte dopo l’esonero dal Chievo e prende il posto di Diego Lopez, cui per la riconferma non è bastata la conquista di una sofferta salvezza.

‘UN ORGOGLIO ESSERE QUI’– Nelle parole dell’ex tecnico gialloblù si legge emozione e voglia di rivincita: “Sono felice di essere qua, devo ringraziare la società tutta per questa opportunità. Non nascondo che era tanto che non ero emozionato così, la responsabilità è grande. Quello che si respira in questo posto è unico: c’è grande entusiasmo, una grande progettualità e strutture di grande livello. Ci metteremo al lavoro per fare un bel campionato. Non ho paura, ho voglia di mettermi a disposizione della città e della società. Ho avuto la fortuna di allenare anche nell’altra isola e conosco già quello che mi aspetta. Per me è motivo d’orgoglio essere qui, so quello che conta la squadra per il popolo sardo. Sono stato accostato altre volte a questa panchina ma quest’anno c’è stata la possibilità concreta di scegliere in autonomia di accettare la corte del Cagliari”.

‘BARELLA NON SI TOCCA’ – Al fianco di Maran era seduto il ds Marcello Carli, ma entrambi hanno tenuto la bocca cucita sulle trattative di mercato, condividendo però la volontà di ripartire dal gioiellino Nicolò Barella: “Ci siamo confrontati e ci sono delle idee, ora le dobbiamo sviluppare – ha detto Maran – Castro? Non posso parlare di giocatori che non sono qui. È un buon giocatore, ma vorrei parlare di quelli che ho a disposizione. Mi intriga costruire la squadra intorno a giocatori di qualità come Pavoletti, Joao Pedro, Ionita e Barella. Sono convinto che ci sia una base importante su cui lavorare e mi intriga molto farlo. Voglio costruire squadra intorno a Barella, se vogliamo essere propositivi lui ci deve essere. Perderemo sicuramente delle partite, ma cercando sempre di imporre il nostro gioco”.

‘GRAZIE CONTI’ – Il tecnico trentino è poi entrato nei dettagli della trattativa che lo ha portato sulla panchina dei rossoblù e sulle diversità ambientali rispetto al Chievo: “L’idea di venire qui è nata subito dopo la fine del campionato, mi sono sentito con Carli e la decisione è stata immediata, nel momento in cui mi hanno chiamato non ho avuto alcun dubbio. Daniele Conti? Il calore del popolo sardo e l’importanza di questa maglia. Sentirle da lui ha un valore diverso. So che qui ci sarà un altro clima rispetto a Verona, ma ben venga un po’ di passione in più, mi mancava. È positivo perché fa sentire la responsabilità ancora di più”.

