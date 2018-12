Cagliari-Napoli, le probabili formazioni: Ancelotti nel fortino rossoblù per dimenticare la Champions

Come lo scorso anno, per il Napoli la Champions League è durata lo spazio di un autunno e di sei partite. Certo, rispetto al 2017 il girone era molto più impegnativo e essere eliminati dal Liverpool non è come soccombere di fronte allo Shakhtar, ma alla fine conta la sostanza e il fatto che come dodici mesi fa gli azzurri dovranno guardare il sorteggio dei sedicesimi di Europa League e non quello degli ottavi di Champions.

L’altra macro-differenza è che, almeno a parole, società, squadra e allenatore sembrano voler puntare sull'”altra Coppa”, a differenza di quanto accadde un anno fa, quando la competizione fu sacrificata sull’altare della corsa allo scudetto, ma intanto il primo obiettivo è ripartire e mettersi alle spalle Anfield.

La squadra di Ancelotti ci proverà nel fortino del Cagliari, la “Sardegna Arena” (ore 18), dove non è ancora passato nessuno e dove solo una settimana fa la Roma ha vissuto un vero incubo, venendo rimontata dai rossoblù ridotti in nove. I sardi non sono in un buon momento (quattro pareggi di fila e vittoria che manca da sei turni), ma in casa si trasformano potendo contare sull’appoggio del pubblico, ancor di più in quella che, da 21 anni a questa parte (rivalità nata durante lo spareggio salvezza Cagliari-Piacenza giocato al San Paolo nel ’97), è una sfida molto sentita.

PROBABILI FORMAZIONI. Il tecnico del Napoli si affida ai titolari. In campo la difesa “sarriana”, con la conferma di Ghoulam a sinistra (Mario Rui ko) e il ritorno di Hysaj a destra, a centrocampo c’è Zielinski e non Fabian Ruiz, mentre Mertens parte dalla panchina e si prepara alla staffetta con Milik. Maran ha invece poche possibilità di scelta tra infortuni e squalifiche: fuori mezza difesa, non recupera neppure l’ex Pavoletti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Cerri, Sau. A disp.: Aresti, Rafael, Pajac, Andreolli, Dessena, Cigarini, Ionita, Verde, Doratiotto, Farias. All.: R. Maran.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. A disp.: Meret, Karnezis, Maksimovic, Malcuit, Luperto, Diawara, Rog, Fabian Ruiz, Ounas, Mertens, Younes. All.: C. Ancelotti.