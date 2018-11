Cagliari, riuscito l’intervento a Castro: stop di 5-6 mesi

È grave come temuto l’infortunio subito al ginocchio da Lucas Castro. Il centrocampista argentino del Cagliari, finito ko nell’allenamento della vigilia della partita contro il Torino, è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita, come informa la stessa società rossoblù.

L’ex giocatore di Catania e Chievo, arrivato in Sardegna la scorsa estate su richiesta di Rolando Maran che lo aveva allenato in Sicilia e in Veneto, è però già finita. Castro inizierà subito la rieducazione, ma i tempi di recupero per la piena ripresa all’attività agonistica sono stimati in cinque-sei mesi.

‘El Pata’ chiude quindi la prima stagione in rossoblù con appena 10 presenze, nove delle quali da titolare, e un gol, segnato proprio contro il Chievo.