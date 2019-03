Calcio femminile, i Mondiali 2019 trasmessi integralmente da Sky

Un appuntamento da non perdere, quello con la FIFA World Cup di Calcio Femminile che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Dopo vent’anni, torna infatti a prendere parte al torneo l’Italia, che, inserita nel girone C, nella prima fase se la vedrà con Brasile, Giamaica e Australia. Una competizione con al via 24 squadre e che sarà possibile seguire integralmente su Sky Sport, con l’emittente che ha infatti annunciato l’acquisizione dei diritti per la trasmissione di tutti i Mondiali. Sky trasmetterà in diretta tutte le 52 partite dell’evento, di cui ben 37 in esclusiva, offrendo numerosi approfondimenti in studio. Particolare attenzione sarà rivolta alla Nazionale azzurra allenata da Milena Bartolini, della quale sarà seguito anche il ritiro in vista della preparazione al torneo, documentando con un racconto live tutte le tappe dell’avventura francese.