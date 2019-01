Callejon, l’agente: “Per il rinnovo ancora nessuna chiamata”

È già la sesta stagione con la maglia del Napoli, quella che sta vivendo in questi mesi José Marìa Callejon. Lo spagnolo, dopo l’addio di Maurizio Sarri alla panchina azzurra, ha saputo conquistarsi la stima e la fiducia anche di Carlo Ancelotti, che difficilmente rinuncia a lui negli undici di partenza. Malgrado sia ancora a secco di gol in campionato, gli azzurri continuano infatti a considerarlo un elemento imprescindibile del proprio scacchiere, anche se, ad oggi, non si parla ancora di un suo rinnovo di contratto: “Nessuno del Napoli ci ha chiamato“, ha infatti detto l’agente di Callejon Manuel Garcia Quilon a Radio Marte, “non abbiamo fissato alcun incontro con i dirigenti. Se i giornali dicono che José è fondamentale per Ancelotti, credo che prima o poi arriverà una chiamata. Il ragazzo comunque è sereno e tranquillo”.