Caos Serie B, anche il torneo Primavera non parte come previsto

Calcio sempre più nel caos. Dopo i problemi che si registrano dalla Serie A alla C, anche il torneo Primavera non partirà come previsto. A seguito dello straordinario procrastinarsi della definizione dell’organico della Serie B 2018/2019, al quale potrebbe essere collegata la composizione dell’organico del Campionato Primavera 1 TIM 2018/2019; considerati i tempi ristretti per la stesura del relativo calendario; considerati i tempi ristretti per la stesura del relativo calendario; a parziale rettifica del C.U. n.270 del 26/06/2018, si pubblicano qui di seguito le nuove date di calendario dalla 1ª alla 13ª giornata di andata del Campionato Primavera 1 TIM 2018/2019:

1ª giornata 15/09/18 (anziché 01/09/18) – 26/01/19

2ª giornata 22/09/18 (anziché 15/09/18) – 02/02/19

3ª giornata 29/09/18 (anziché 22/09/18) – 09/02/19

4ª giornata 06/10/18 (anziché 29/09/18) – 16/02/19

5ª giornata 20/10/18 (anziché 06/10/18) – 23/02/19

6ª giornata 27/10/18 (anziché 20/10/18) – 02/03/19

7ª giornata 03/11/18 (anziché 27/10/18) – 09/03/19

8ª giornata 10/11/18 (anziché 03/11/18) – 30/03/19

9ª giornata 24/11/18 (anziché 10/11/18) – 06/04/19

10ª giornata 01/12/18 (anziché 24/11/18) -20/04/19

11ª giornata 08/12/18 (anziché 01/12/18) -27/04/19

12ª giornata 15/12/18 (anziché 08/12/18) -04/05/19

13ª giornata 23/12/18 (anziché 15/12/18) -11/05/19

14ª giornata 12/01/19 – 18/05/19

15ª giornata 19/01/19 – 25/05/19