Caos Serie B, Giorgetti: “Situazione insostenibile, questa è giustizia negata”

Mai dire mai sulla telenovela tra il kafkiano e il grottesco che sta caratterizzando ormai da mesi i campionati di Serie B e C. L’intervento del Governo, nella persona del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, sembrava aver risolto il problema, attraverso l’azzeramento della giustizia sportiva e l’affidamento a quella amministrativa delle pratiche relative ad ammissioni ed esclusioni dai campionato.

Il rinvio della sentenza a lunedì da parte del TFN ha però stravolto ancora tutto, facendo andare su tutte le furie Giorgetti, che ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport, entrando nel merito dei problemi anche tecnici derivati dall’attuale situazione, relativi ad esempio al mercato:

“Quella della Serie B è una situazione grottesca – l’affondo di Giorgetti – Ai club servono tempi certi, andranno al Tar del Lazio senza passare per i tre gradi di giustizia sportiva. Una volta pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale, in una settimana, il Tar del Lazio si pronuncerebbe, unificando tutti i procedenti. Certo, saremmo tutti contenti se la Figc, anche in autotutela, risolvesse le cose prima. La situazione attuale richiedeva un intervento d’urgenza. Anche ieri il TFN ha rinviato ogni decisione. Non si può andare avanti così, si tratta di un caso di giustizia negata. Le società devono avere una risposta, positiva o negativa, in termini utili per procedere, ad esempio, alla composizione delle rose. Il governo deve assicurare giustizia per tutti. Cosa che l’ordinamento sportivo non è stato in grado di fare”.