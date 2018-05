Capello: “Ancelotti porterà al Napoli la mentalità che manca. Ma sarà decisivo il mercato”

Intervistato da RMC Sport, Fabio Capello ha detto la propria sull’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. L’ex allenatore del Milan è stato tecnico di Ancelotti proprio all’inizio della propria esperienza in rossonero ma, come già detto anche da Arrigo Sacchi, pur non mettendo in discussione le qualità di un allenatore capace di vincere in quattro paesi differenti, ritiene che un ruolo fondamentale lo avrà la società, chiamata a compiere le mosse giuste sul mercato: “Conosco Ancelotti, l’ho avuto come giocatore: porterà la mentalità di un allenatore che ha lavorato in giro per il mondo, una mentalità internazionale, quella che al Napoli. Carlo poi è una persona intelligente e un tecnico che sa sempre tirare fuori il meglio dai propri giocatori. Tutto però dipenderà da cosa farà la società sul mercato: la Juventus si muoverà sicuramente, se il Napoli resterà con la stessa rosa l’anno prossimo dovrà lottare ancora di più”.

Già, la mentalità. Quella che, secondo Capello, al Napoli è mancata nel rush finale in campionato, in particolare quando lo scudetto sembrava davvero a un passo…: “Secondo me il Napoli dopo la vittoria a Torino contro la Juventus aveva vinto nella testa, ma questo è stato un errore pagato caramente, perché la vittoria esiste solo quando tagli il traguardo. Come allenatore vi posso dire che non è facile far capire ai giocatori, alla gente, alla squadra, che si è fatto solo un passo, non si è finita la strada da percorrere e che la concentrazione deve restare massima. Il Napoli ha pagato la non abitudine a vincere”.

Napoli, ecco Ancelotti