Capello fa le carte al campionato: “Lautaro è un fortissimo, l’Inter sarà l’anti-Juve”

Il mondo nerazzurro, Fabio Capello, lo ha intravisto per un breve periodo, quello trascorso alla guida dello Jiangsu Suning, l’altra squadra del colosso cinese proprietario anche dell’Inter. L’avventura è durata poco, ma abbastanza per far correre la voce che l’esperto tecnico bisiaco potesse sedersi anche sulla panchina del Biscione, unica grande insieme al Napoli che Capello non ha mai allenato.

Non è andata così e non andrà così, perché proprio dopo la deludente esperienza in Cina “Don Fabio” ha annunciato l’addio al mestiere di allenatore. Da osservatore e opinionista, però, Capello, intervistato da Tuttosport, si è fatto un’idea sulla griglia di partenza del campionato che va a iniziare.

La Juventus è ancora più forte grazie a Ronaldo, ma l’antagonista principale è cambiata rispetto agli ultimi anni…: “Attraverso l’acquisto di Ronaldo la Juventus ha stimolato le concorrenti – il parere di Capello – Higuain al Milan è un gran colpo e mi piace molto anche Caldara, ma sono molto intrigato anche da Lautaro Martinez dell’Inter, che ha mostrato subito giocate interessanti. Spalletti ha a disposizione un numero di gol importante, i nerazzurri saranno i veri antagonisti della Juve”.

Un passo indietro invece Roma e Napoli, le uniche che, seppur a distanza, hanno provato a tenere testa ai bianconeri nelle ultime stagioni: “Al Napoli di Ancelotti va dato tempo, mentre la guarda al futuro e la Lazio si farà rispettare”.

Scontato il pronostico su chi sarà capocannoniere: “Ronaldo è il miglior centravanti al mondo in questo momento, punto su di lui”.