Carrasco pronto a tornare in Europa: “Un club mi ha cercato…”

Un addio all’Europa nel febbraio 2018, quando ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid per approdare ai cinesi del Dalian Yifang. Stiamo parlando di Yannick Carrasco, giocatore della nazionale belga in passato cercato anche dall’Inter, il quale adesso è pronto a fare ritorno nel vecchio continente. Ad ammetterlo è stato lo stesso attaccante, che, come raccolto da AS, ha così parlato durante una conferenza stampa tenuta dal ritiro del Belgio.

RITORNO – “C’è stato l’interesse da parte di un club, che vuole andare fino in fondo per acquistarmi. Spero che la trattativa vada avanti e abbia un esito positivo, vorrei infatti tornare a giocare in Europa: mi mancano le partite ad alti livelli. Può essere quindi che lasci il Dalian Yifang quest’estate: mi piacerebbe tornare, anche a livello familiare”.