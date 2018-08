Casertana, arriva Castaldo: altro annuncio “in stile Ronaldo”

Vero è che il gioco è bello finché dura poco, ma in casa Casertana l’emozione di annunciare l’acquisto di un giocatore da 75 gol in Serie B come Luigi Castaldo era troppo forte per evitare di cadere nella banalità.

Così, dopo la Sampdoria con Ronaldo Vieira, anche i Falchetti hanno optato per l’annuncio “alla Cristiano Ronaldo”, scimmiottando simpaticamente quanto fatto dalla Juventus per ufficializzare l’acquisto del secolo.

Ecco le modalità con cui i rossoblù, sul proprio account Facebook, hanno annunciato il colpaccio, cui si accompagna l’arrivo di Angelo D’Angelo, l’altra ex bandiera dell’Avellino, reduce dalla mancata iscrizione alla B. Due acquisti da sogno per puntare alla Serie B.

“La Casertana è stata la società che con maggiore decisione si è fatta avanti, sono orgoglioso di vestire questa maglia – le prime parole di Castaldo, classe ’82, reduce da sei stagioni ad Avellino e pronto a vivere una nuova esperienza in Campania dopo quelle con Puteloana, Juve Stabia, Nocerina e Benevento – Conosco la piazza di Caserta e so bene quanto entusiasmo e fame hanno i tifosi, il presidente ha voglia di costruire qualcosa di importante, soltanto un progetto come questo poteva allettarmi così tanto”.