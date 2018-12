Caso Koulibaly, il bellissimo gesto di Sorrentino: l’account Instagram prende il nome del difensore senegalese

Un’altra voce si aggiunge al coro di solidarietà nei confronti di Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese del Napoli vittima di cori razzisti in occasione del match contro l’Inter. Ad esprimere profonda vicinanza al giocatore azzurro stavolta è il portiere del Chievo Stefano Sorrentino, che ha deciso di modificare per ventiquattro ore il nome del proprio account ufficiale su Instagram in quello di “Kalidou Koulibaly”.

Ecco le parole pubblicate dall’estremo difensore clivense sul popolare social network: “Quello che è successo a Koulibaly è come se fosse successo a me. A tutti noi. Per questo, per esprimere la mia vicinanza e solidarietà, ho deciso di cambiare il mio nome Instagram – per 24 ore – con il suo nome e cognome. In segno di rispetto per il calciatore e per l’uomo. Perché SIAMO TUTTI KOULIBALY! #koulibaly #noalrazzismo”