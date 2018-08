Caso Modric, altro rinvio: l’incontro con Perez slitta a venerdì

Altra giornata interlocutoria sull’asse Real Madrid-Modric, con l’Inter spettatrice. La grande attesa per l’incontro tra il centrocampista croato e il presidente dei blancos Florentino Perez è infatti stata delusa, perché mercoledì il faccia a faccia non si è svolto: il giorno della verità, come riferisce Gazzetta.it, dovrebbe essere venerdì.

Modric, rientrato dalle vacanze e subito allenatosi, ha avuto un veloce colloquio con il dg del Real Sanchez, che avrebbe riferito al giocatore la ferma volontà del presidente e di tutto il club di non assecondare la volontà del giocatore di essere ceduto.

Prosegue quindi la guerra dei nervi, acuita dal messaggio social mandato dai campioni d’Europa che dopo aver pubblicato martedì la foto del giocatore con indosso la terza maglia del Real per la prossima stagione, ha concesso il bis twittando una foto dell’allenamento di Modric, con una didascalia eloquente “Luka Modric ha iniziato la sua prestagione”.

Venerdì, forse, se ne saprà di più, a cinque giorni dalla prima gara ufficiale della nuova stagione del Real, la Supercoppa Europea a Tallinn contro l’Atletico Madrid. I colchoneros, a propria volta, sfideranno sabato in amichevole proprio l’Inter, i cui dirigenti arriveranno nella capitale spagnola con 24 ore d’anticipo. Hai visto mai…