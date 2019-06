Caso Neymar, l’accusatrice si espone: spunta il video della presunta aggressione

La recente vicenda che vede coinvolto l’attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain Neymar, accusato di violenza nei confronti di una donna, si arricchisce di una nuova indiscrezione. Mentre il giocatore prova a difendersi con ogni mezzo, l’accusatrice, la modella Najila Trindade Mendes de Souza, esce allo scoperto e in’intervista televisiva racconta la sua versione dei fatti.

Ai microfoni del programma di inchiesta Conexao Reporter in onda sul canale televisivo SBT, e come riportano anche altri siti come UOL Esporte, la donna si sarebbe sbilanciata parlando a tutti gli effetti di “aggressione e stupro”. I fatti sarebbero avvenuti il 15 maggio scorso in un hotel di Parigi dopo un incontro che era stato concordato dai due sui social network. Ad aggiungere patos ad una vicenda già di per sé complessa è un video che sta circolando nelle ultime ore proprio su Twitter che vede protagonisti Neymar e la donna in una stanza, presumibilmente quella dell’albergo la sera del possibile fatto.

Nelle immagini si vede Najila Trindade Mendes de Souza aggredire Neymar con alcuni colpi con le mani. Dal canto suo, l’attaccante cerca di calmarla. Potrebbe essere quello il momento da cui tutta la vicenda ha avuto inizio.