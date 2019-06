Caso Neymar, Mastercard sospende la campagna pubblicitaria con il fuoriclasse brasiliano

Non certo un momento facile per Neymar. Il fuoriclasse brasiliano si ritrova al centro di una pesante accusa di stupro e, in queste ore, ha dovuto anche alzare bandiera bianca in vista della Copa America a causa di un infortunio riportato in allenamento. Le brutte notizie per l’attaccante non sono però finite qui: secondo quanto raccolto da O Estado do Sao Paulo, Mastercard ha deciso di sospendere una campagna pubblicitaria che lo vedeva come protagonista proprio in seguito alla delicata vicenda giudiziaria che ha coinvolto il numero 10 del Paris Saint-Germain. Una mossa che potrebbe presto essere seguita anche da altri sponsor, provocando così a Neymar un considerevole danno economico.