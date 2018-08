Champions, i risultati dell’andata del terzo turno preliminare

Si è completata l’andata del terzo turno preliminare di Champions League, penultimo atto prima del sorteggio della fase a gironi. Mercoledì si sono giocate le ultime tre partite dei due tabelloni suddivisi, “Campioni” e “Piazzati”.

Il Celtic non è andato oltre il pareggio interno contro l’Aek Atene, mentre lo Spartak Mosca di Massimo Carrera, avanti di due gol dopo 17′ in casa del Paok, è stato battuto e rimontato 3-2 in terra greca. Qualificazione ipotecata dal Salisburgo che ha travolto lo Skendija: a segno anche l’obiettivo di mercato del Milan Samassekou. Gare di ritorno il 14 agosto, poi spareggi con andata il 21-22 e ritorno il 28-29.

“Campioni”

CELTIC (Scozia)-AEK ATENE (Grecia) 1-1

SALISBURGO (Austria)-SKENDIJA (Macedonia) 3-0

STELLA ROSSA (Serbia)-SPARTAK TRNAVA (Slovacchia) 1-1

QARABAG (Azerbaigian)-BATE (Bielorussia) 0-1

ASTANA (Kazakistan)-DINAMO ZAGABRIA (Croazia) 0-2

MALMOE (Svezia)-VIDI (Ungheria)1-1

“Piazzate”

BENFICA (Portogallo)-FENERBAHCE (Turchia) 1-0

PAOK (Grecia)-Spartak Mosca 3-2

SLAVIA PRAGA (Repubblica Ceca)-DINAMO KIEV (Ucraina) 1-1

STANDARD LIEGI (Belgio)-AJAX (Olanda) 2-2