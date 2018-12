Champions League, scelto il gol più bello della fase a gironi

La Champions League 2018-2019 è andata in letargo, dopo la fine della fase a gironi e il sorteggio degli ottavi di finale, che si giocheranno tra febbraio e marzo.

La passione dei tifosi per la più importante manifestazione calcistica per club del mondo non conosce però soste e allora ecco che il sito dell’Uefa, Uefa.com, ha indetto un sondaggio per premiare il gol più bello della prima fase.

Le prodezze selezionate erano quattro, due delle quali di giocatori di squadre di Serie A, il capitano dell’Inter Mauro Icardi per il gran gol al volo contro il Tottenham nella prima giornata e Cristiano Ronaldo, in nomination grazie al primo e finora unico gol in Champions con la Juventus, segnato in casa contro il Manchester United nella gara poi persa dai bianconeri per 2-1 il 7 novembre.

Gli altri due gol a concorrere erano di giocatori del Barcellona, Ivan Rakitic e Ousmane Dembélé, entrambi in gol contro il Tottenham, il francese nella gara di ritorno, finita con il risultato di 1-1 che ha permesso agli inglesi di avanzare agli ottavi ai danni dell’Inter, e il croato in quella di andata del 3 ottobre.

Il primo posto è andato proprio a Rakitic, a segno con un gran tiro al volo su assist di Coutinho per la rete del provvisorio 0-2: la gara sarebbe poi finita 4-2.

Chissà se resterà questa la marcatura più bella dell’intera edizione….