Chelsea, ancora cori razzisti dei tifosi, Sarri: “L’Inghilterra non ha la soluzione…”

Quella dei cori razzisti o discriminatori è una piaga che il calcio mondiale non riesce a debellare. Anche nella teoricamente civile Inghilterra gli episodi si stanno moltiplicando. Prima la buccia di banana lanciata ad Aubameyang durante Arsenal-Tottenham, poi gli insulti dei tifosi del Chelsea all’attaccante del Manchester City Sterling, infine i cori antisemiti sempre dei tifosi dei Blues contro i sostenitori del Tottenham durante la gara di Europa League giocata in Ungheria.

Maurizio Sarri conosce bene il problema per averlo vissuto dall’altra parte nei tre anni trascorsi a Napoli e non è riuscito a nascondere l’imbarazzo nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Brighton & Hove Albion: “Condanno ogni forma di razzismo e discriminazione. In Italia purtroppo esistono gli stessi problemi, sono stato l’allenatore a Napoli per 3 anni e conosco molto bene la situazione. La battaglia va combattuta unendo le forze. L’Inghilterra ha la soluzione, ci sono stupidi in Inghilterra, Francia e Italia. La vergogna è la stessa in tutto il mondo”.

Il Chelsea rischia una multa salata o, peggio, la squalifica del campo in vista dei sedicesimi di Europa League.