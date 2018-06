Chelsea-Blanc, accordo totale: manca solo l’annuncio

Dai primi contatti a un accordo ormai raggiunto. Un’altra tessera nel mosaico delle panchine dei top club europei sta per andare al proprio posto, in modo piuttosto sorprendente. Il Chelsea ha infatti scelto Laurent Blanc per la successione di Antonio Conte: a darne notizia è SkySports, che informa come tra l’ex ct della Francia e il club del patron Abramovich l’accordo è ormai totale, dettagli compresi: a questo punto manca solo l’annuncio del ritorno in panchina di Blanc dopo due stagioni di inattività seguite al divorzio dal Paris Saint-Germain. Sfuma quindi definitivamente la candidatura di Maurizio Sarri, con il quale peraltro il Chelsea aveva ugualmente raggiunto un’intesa sull’ingaggio, vanificata però dalla presenza della clausola rescissoria da 8 milioni sul contratto che lega Sarri al Napoli fino al 2020 e, secondo la stampa inglese, anche qualche episodio poco gradito a livello comportamentale nella carriera dell’ex allenatore degli azzurri.

Clausola scaduta il 31 maggio, ma che il Chelsea non ha voluto pagare. Resta ora da definire, oltre al futuro dello stesso Sarri, in lizza per il Tottenham qualora Pochettino approdasse al Real Madrid, anche quello di Conte, a propria volta sotto contratto con il Chelsea fino al 2020, per oltre 10 milioni l’anno. Chissà se nel puzzle delle panchine ci sarà un posto anche per il tecnico salentino o se l’ex ct azzurro dovrà iniziare la stagione da disoccupato illustre.

Chelsea, l’ultima trovata di David Luiz