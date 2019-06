Chelsea, Granovskaia spiega le ragioni dell’addio di Sarri: “Vuole stare vicino alla famiglia”

Maurio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano, dopo appena una stagione, ha lasciato il Chelsea per sposare il progetto bianconero, facendo così ritorno in Italia dopo appena un anno. E Marina Granovskaia, dirigente dei blues e braccio destro di Roman Abramovic, ha voluto spiegare così l’addio dell’allenatore.

FAMIGLIA – “Durante la chiacchierata avuta con lui dopo la finale di Europa League, Sarri mi aveva manifestato in maniera chiara il desiderio di tornare in Italia, spiegando di avere motivazioni significative per farlo. Ha infatti ritenuto importante tornare ad essere più vicino alla sua famiglia, decidendo di stare accanto ai suoi anziani genitori in questo momento”.