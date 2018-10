Chelsea, Hazard precisa: “Andare al Real Madrid a gennaio? Impossibile…”

Settimana densa di appuntamenti mediatici per Eden Hazard, leader indiscusso del Belgio e del Chelsea di Sarri. Dopo qualche intervista un po’ troppo “disinvolta” in cui il fantasista ha parlato del possibile addio ai Blues e del sogno di tornare ad essere allenato da José Mourinho, ambizione che va di pari passo con quella di indossare la maglia del Real Madrid, adesso è tempo di parziale marcia indietro.

Intervistato da Telefoot, Hazard, già autore di 8 gol tra tutte le competizioni con il Chelsea in questo primo scorcio di stagione, ha tranquillizzato i tifosi: il contratto in scadenza nel giugno 2020 è una minaccia reale, ma fino almeno alla prossima estate non ci saranno sorprese…

“Il Chelsea è stato chiaro con me, non potevo lasciare il club e io l’ho accettato. Quando vengono prese delle decisioni che non ti piacciono potresti anche tenere il broncio ed avere l’ultima parola alla fine, ma non l’ho fatto. Non andrò mai allo scontro con il club che mi ha dato molto. Ho lasciato Lille senza problemi e vorrò farlo pure qui, di sicuro non è possibile andare al Real Madrid già a gennaio”.

Anche perché il feeling con Sarri è già ottimo: “Abbiamo più possesso palla rispetto all’anno scorso, mi sento come se potessi segnare in qualunque partita. Sarri è diverso da Conte e da Mourinho, se non abbiamo la palla per cinque minuti impazzisce….”.