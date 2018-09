Chelsea, Morata verso il clamoroso addio: c’è il West Ham

Solo un gol in quattro presenze e la panchina nell’ultima partita contro il Cardiff. Questo il misero bottino raccolto da Alvaro Morata con la maglia del Chelsea nel primo scorcio di stagione in Premier League. Nonostante le parole di apprezzamento verso Maurizio Sarri, l’ex attaccante della Juventus sembra avviato a perdere il ballottaggio con il campione del mondo Oliver Giroud come centravanti dei blues.

Per questo, non è da escludere il clamoroso addio a Stamford Bridge, già a gennaio. Secondo quanto riportato da football365.com, lo spagnolo sarebbe vicino a un accordo col West Ham.

Il trasferimento, caldeggiato dal tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini, permetterebbe a Morata di non cambiare città e di rilanciarsi da protagonista, anche se in un club con ambizioni minori rispetto al Chelsea, nonostante la ricca campagna acquisti estiva del West Ham, partito però male in campionato con tre sconfitte e una sola vittoria, ottenuta nell’ultimo weekend in casa dell’Everton.