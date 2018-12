Chievo, Bonazzoli nuovo allenatore della squadra femminile

Stagione tribolata per il Chievo. Oltre ai cambi di panchina nella prima squadra, dove si sono succeduti tre tecnici nel solo girone d’andata, anche la sezione femminile vive una novità alla guida tecnica.

Il nuovo allenatore del ChievoVerona Valpo, club che partecipa al massimo campionato, è infatti Emiliano Bonazzoli, che ha preso il posto dell’esonerato Diego Zuccher, cui è stata fatale la sconfitta per 9-3 nel derby contro il Verona.

“A Diego vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, per l’impegno, la serietà, la correttezza professionale, il tutto impreziosito da una promozione in Serie A e da un sesto posto conquistato, sempre in Serie A, nel corso dello scorso campionato” il comunicato ufficiale del club.

Bonazzoli sarà coadiuvato dal vice Ivan Franzolin.

Per l’ex attaccante classe ’79, protagonista per tanti anni in Serie A con le maglie, tra le altre, di Parma, Sampdoria e Reggina, è la terza esperienza da allenatore, dopo quelle con Atletico Conselve (Prima Categoria) nel 2016-2017 e con il Themal Teolo in Promozione la stagione seguente.