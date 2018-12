Chievo, Di Carlo: “Siamo pronti a combattere”

Quella di domani contro il Frosinone sarà una gara da vincere a tutti i costi per il Chievo, ancora alla ricerca del primo successo in campionato. E dell’importanza della partita si dimostra ben consapevole Mimmo Di Carlo, tecnico dei clivensi: “Quella di domani è una partita da vincere”, ha detto in conferenza stampa, “anche se non sarà facile. Anche loro infatti cercheranno i tre punti, in modo tale da eliminarci dalla corsa salvezza. Incontreremo una squadra che ha il nostro stesso obiettivo e noi in campo dovremo mettere il nostro spirito di sacrificio, la nostra voglia di reagire ad una sconfitta che ci ha fatto male. Ho visto i giocatori arrabbiati dopo il ko con la Sampdoria e questo è un fatto positivo: vuol dire che tutti ci tengono a fare bene. Con il Frosinone dovremo essere concentrati e fare la prestazione per ottenere i tre punti. Siamo pronti a combattere“.