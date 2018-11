Chievo, lo sfogo di Campedelli: “Io trattato come un appestato e maltrattato dalle istituzioni”

A un terzo di campionato già giocato, il Chievo è ancora “sottozero”. La stagione dei gialloblù assomiglia da vicino a un calvario dopo che tre mesi non sono bastati per assorbire i tre punti di penalizzazione inflitti nel processo per le plusvalenze fittizie.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport per la prima volta dopo la difficile estate, il presidente del Chievo Luca Campedelli ha espresso tutta la propria rabbia più per la reazione del mondo del calcio che per la situazione della squadra che, affidata da poche settimane a Gian Piero Ventura, cerca quello che sarebbe un miracolo sportivo: “Da otto mesi stanno buttando fango addosso al Chievo e mi stanno trattando come un appestato. Le istituzioni hanno giocato sporco, sputando in faccia alla mia società. Non si può sostenere che il Chievo gioca in Serie A per un cavillo”.

Il numero uno gialloblù invoca parità di trattamento: “Quello che c’è scritto nella nostra sentenza deve essere applicato a tutti i club, così la competizione sarà equa”.

Campedelli lamenta infine la totale mancanza di solidarietà dei colleghi: “Mi ha chiamato solo il presidente della Federazione scherma Giorgio Scarso (Campedelli è un tiratore di scherma, ndr). Per il resto, zero assoluto. Chi sembrava amico mi ha voltato le spalle. Nessun dirigente federale. Ma capisco che il calcio è mors tua, vita mea…”.