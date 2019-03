Chievo, Pellissier anticipa l’addio: “Non avrei voluto chiudere con una retrocessione”

La resa in una lotta salvezza che per il Chievo è stata una chimera fin dall’inizio e al contempo l’anticipazione dell’addio al calcio giocato.

C’è tutto questo nell’intervista esclusiva che Sergio Pellissier ha rilasciato a Dazn nella settimana che condurrà alla gara tra i gialloblù e il Milan, in programma sabato alle 20.30.

“Quando le cose non vanno bene e ti vedi crollare il mondo addosso, ti sfoghi in qualsiasi modo – ha spiegato l’attaccante valdostano, che compirà 40 anni il 12 aprile, riferendosi ai frequenti attacchi sui social, in particolare a quel “A nessuno importa di quello che accadrà al Chievo” scritto su Instagram – In questo momento provo rabbia, delusione e una marea di sentimenti contrastanti perché questa è la mia famiglia. Ho vissuto in questa società per diciannove anni e probabilmente finirò qui la mia carriera. Quello che sta succedendo mi dispiace tanto perché non avrei mai voluto concludere la mia avventura con una retrocessione o con un stagione in Serie B. Mi sarebbe piaciuto vedere il Chievo sempre ai massimi livelli”.

Eppure le possibilità di lasciare il Chievo in questi 17 anni ci sono state: “Quando un presidente ti dice: ‘Finché vorrà giocare, ci sarà sempre un contratto per lei’, questo vuol dire che crede in te. Lo dimostra in tutto quello che fa. Ho sempre lottato per dimostrare a tutti che il presidente ha avuto ragione a volermi tenere per tutti questi anni” ha concluso Pellissier, che prima dell’addio alla Serie A proverà a scalare qualche altra posizione nella classifica marcatori all time del massimo campionato, dove ha realizzato finora 112 reti.