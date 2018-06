Cile, Manuel Pellegrini aggredito e rapinato fuori da un ristorante

Neppure il tempo di festeggiare il ritorno in Europa, dopo due stagioni in Cina alla guida dell’Hebei, e Manuel Pellegrini se l’è vista davvero brutta. Il tecnico cileno, appena messo sotto contratto per la prossima stagione dal West Ham, che ha scelto di affidarsi all’esperienza dell’ex allenatore di Real Madrid e Manchester City per mettersi alle spalle qualche stagione sofferta, è stato infatti vittima di una brutta avventura, per fortuna con il lieto fine, mentre si trovava in vacanza nel suo Cile, a Santiago.

Pellegrini si trovava in compagnia della moglie e di un’amica della donna quando, all’entrata di un ristorante, è stato avvicinato e aggredito da due uomini armati, che hanno cercato con successo di rapinarli. Ai tre sono stati sottratti oggetti di valore, compreso il portafoglio della moglie di Pellegrini, ma poco dopo la refurtiva è stata recuperata grazie al lavoro di una pattuglia di polizia che, presente nelle vicinanze, ha dato vita a un vero e proprio inseguimento da far west, con tanto di spari all’impazzata da parte dei malviventi a bordo della propria auto, una Porsche rubata qualche settimana prima.

“Voglio complimentarmi con le forze dell’ordine cilene per come hanno saputo reagire in maniera valorosa e rapida” il commento di Pellegrini, che non vedrà l’ora a questo punto di tornare in Europa e mettersi al lavoro per riportare in alto il West Ham. Per fortuna la stagione del calcio inglese comincia presto, ma per gli ultimi scampoli di vacanza converrà trovare un’altra sede…

