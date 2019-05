Conte, niente Juventus: si avvicina all’Inter

Niente ritorno sulla panchina della Juventus per Antonio Conte. L’ex allenatore del Chelsea era stato accostato nelle scorse ore ai bianconeri, ma, secondo quanto raccolto da Sky Sport, il tecnico sarebbe in realtà molto vicino all’Inter. Non ci sarebbero infatti stati contatti tra i piemontesi e Conte, con il club di Agnelli che ancora non ha deciso il futuro di Massimiliano Allegri.

INTER – I nerazzurri sarebbero invece in forte pressing sull’ex ct della Nazionale, ritenuto l’uomo ideale per rilanciare le ambizioni del club. E l’allenatore, da parte sua, sarebbe molto attratto dall’idea, sicuro di poter contare su una squadra competitiva a sua disposizione. Nei prossimi giorni, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe esserci la fumata bianca.