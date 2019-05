Conte vince la causa contro Abramovich: via al maxi-risarcimento

Maxi risarcimento per Antonio Conte. L’ex tecnico del Chelsea, come riporta il Times, ha vinto la causa contro Roman Abramovich, ottenendo così il pagamento dell’intero ingaggio per la stagione 2018/2019. Il patron dei blues aveva infatti esonerato l’allenatore nel luglio scorso provvedendo a sospendergli anche il pagamento dello stipendio, accusando Conte di essere venuto meno ai suoi vincoli contrattuali con il suo comportamento. Oggi, a quasi un anno di distanza, il Tribunale Arbitrale della Premier League ha dato ragione al tecnico, che vedrà così recapitarsi nelle proprie tasche la “modica” cifra di dieci milioni di euro.

Un bel viatico per l’ex ct della Nazionale, ancora alla ricerca di una panchina che, molto probabilmente, riuscirà a trovare in Italia.