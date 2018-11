Conti in tasca a CR7? Ecco tutti i soldi del portoghese

Chi ha tanti soldi vive come un pascia, ossia come Cristiano Ronaldo: un fuoriclasse imprendibile anche fuori dal campo… Il settimanale Chi si è divertito a fare i conti in tasca al portoghese per scoprire quante e quali sono le entrate del portoghese più fortunato al mondo. La prima voce in lista è quella dello stipendio annuo da capogiro: 31 milioni, 85mila euro al giorno, 3500 euro all’ora, quasi un euro al secondo… E poi c’è il vitalizio Nike che sfiora i 24 milioni. Infine tutti gli altri sponsor che complessivamente gli fruttano 100 milioni.

LUSSI E FOLLIE Per uno con queste entrate nulla sembra impossibile. La macchina preferita del portoghese è la Bugatti Chiron, che può toccare i 420 km/h al “modico” costo di 3 milioni di euro. CR7 però non disdegna nemmeno Ferrari, Maserati e Lamborghini… Gli piace indossare Gucci e ama l’attività fisica anche nel tempo libero: nella sua villa di Torino ci sono una palestra privata e una criosauna. E a tavola? Beh che sarà mai per Cristiano una bottiglia di vino da 20mila euro? Per avere una risposta basta rileggere quanto accaduto a Londra qualche giorno fa per il compleanno della figlia…