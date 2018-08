Contromossa Manchester United, Pogba capitano contro il Leicester

C’era attesa per le prime scelte di José Mourinho. Dopo la deludente chiusura del mercato per il Manchester United, è toccato proprio ai Red Devils aprire la Premier League 2018-2019 ospitando il Leicester. La formazione di partenza dello United è giocoforza molto simile a quella della passata stagione, visto che l’estate ha portato un solo vero rinforzo, il centrocampista brasiliano Fred, subito in campo.

La sorpresa però riguarda la decisione di Mourinho di consegnare la fascia di capitano a Paul Pogba, al termine di settimane concitate nelle quali il centrocampista francese era parso a un passo dall’addio, direzione Barcellona, proprio a causa dei contrasti con il tecnico portoghese.

Una sorta di tregua, quindi, in vista di un’altra stagione da vivere insieme. Ma non è finita qui, perché sorprende anche la scelta di puntare come titolare su Matteo Darmian, sulla fascia destra difensiva, dopo che anche l’ex torinista era stato sul punto di lasciare l’Inghilterra, direzione Juventus, Inter o Napoli, prima che tutte e tre si tirassero indietro.