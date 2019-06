Copa America, avvio da dimenticare per l’Argentina: la Colombia passa 2-0

La Copa America 2019 è appena iniziata in Brasile e già ha messo in calendario la sfida fra due delle papabili vincitrici: Argentina contro Colombia. Vi era enorme attesa per questa partita, soprattutto per capire se Messi e compagni sarebbero partiti con il piede giusto dopo le tante delusioni degli ultimi anni, ma nella notte italiana il primo big-match della competizione è andato ai Cafeteros, che dopo un primo tempo senza emozioni hanno superato 2-0 la Seleccion con i gol di Roger Martinez e l’atalantino Duvan Zapata, che dunque continua a stupire anche con la propria Nazionale. E il gioiello del Barcellona dov’era? Ha avuto una super occasione da pochi passi di testa, che però non ha saputo sfruttare. Così i due giocatori colombiani hanno colpito nella ripresa, entrambi subentrando dalla panchina.

Da segnalare un infortunio a Muriel, giocatore della Fiorentina che probabilmente andrà al Milan o all’Atalanta nella prossima stagione: il giocatore ha lasciato il campo dopo 8 minuti dopo un contrasto con un avversario e per lui si teme la lesione del legamento crociato.