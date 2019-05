Coppa Italia Dilettanti, trionfa il Casarano: 2-1 al Caldiero Terme nella finale di Firenze

La 53esima Coppa Italia Dilettanti 2018-19 è nelle mani del Casarano, che nella finale di Firenze ha avuto la meglio per 2-1 sul Caldiero Terme. L’atto conclusivo della competizione è andato in scena al Gino Bozzi di Firenze, già sede del Centro Formazione Federale della LND (Lega Nazionale Dilettanti) della Toscana. Primo gol al 31′, quando Palma su assist di Mincica porta avanti il Casarano, che poi raddoppia al minuto 86 con Di Rito. Sembra tutto fatto, ma il finale è pirotecnico: Guccione accorcia per il Caldiero Terme, bravo a tenere alta la concentrazione fino al fischio finale.

Il presidente della LND Cosimo Sibilia ha consegnato la coppa al capitano Carlo Vicedomini: “Una bella partita, giocata da entrambe le squadre a viso aperto – ha commentato Sibilia -. Sia il Casarano che il Caldiero Terme dimostrano che nel nostro organico ci sono formazioni di qualità e ricche di vitalità. È stata una bella giornata di sport”.