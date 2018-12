Crotone, Oddo si è dimesso: torna Stroppa

Giovedì campale per gli allenatori in Serie B. Anche a Crotone, come a Padova, si registra infatti un ritorno.

Quello di Giovanni Stroppa. Massimo Oddo si è infatti dimesso all’indomani della pesante sconfitta subita in casa contro lo Spezia, passato 3-0, risultato che ha relegato i calabresi al terzultimo posto della classifica.

La decisione è stata comunicata al termine di una riunione con il presidente della società, Gianni Vrenna.

Il campione del mondo 2006 lascia con il magro bottino di quattro sconfitte e due pareggi in sei partite e lascia spazio al collega lombardo, che era stato a propria volta esonerato il 29 ottobre dopo il pareggio contro la Salernitana.

Stroppa dirigerà la squadra già nell’ultima gara del girone di andata, in programma domenica 30 alle 15 in casa dell’Ascoli.