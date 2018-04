Crotone, Simy: “Salviamoci, poi riguarderò i miei gol”

In questo finale di stagione il Crotone può contare sui gol e le giocate di Nwankwo Simy. Con l’infortunio di Ante Budimir, il centravanti nigeriano è stato lanciato da Walter Zenga ed ha risposto sempre presente sul campo. Fondamentale la splendida rete in rovesciata contro la Juventus e quella da rapace d’area di rigore contro l’Udinese. A gennaio sembrava vicino alla cessione, ma alla fine è rimasto e adesso può regalare la salvezza ai calabresi. Intervistato dai microfoni di Goal.com, l’attaccante classe 1992 si è raccontato: “Ho iniziato a giocare a calcio fin da piccolissimo, al mio paese. Giocavo soprattutto con i miei fratelli e con i miei amici, per strada e a qualsiasi ora del giorno. Non mi stancavo mai. Vero, forse avrei potuto fare anche altri sport con il mio fisico, ma fin da piccolo mi sono messo in testa di diventare calciatore e alla fine è andata bene. Ricordo ancora con piacere quei momenti a casa, ma ovviamente appena si è presentata l’opportunità di venire a giocare in Europa, non ci ho pensato molto”.

PORTOGALLO – “La possibilità di trasferirmi in Portogallo me l’ha prospettata il mio procuratore. Dopo una partita, mi ha detto che c’era uno scout venuto apposta a visionarmi. Io non sapevo nulla. Alla fine avevo giocato bene e si è aperta questa possibilità di andare in Portogallo. Ovviamente era un passo importante per me e per la mia carriera, se volevo diventare davvero calciatore era un’opportunità che non potevo perdere”.

SERIE A – “E’ uno dei migliori campionati al mondo e in Nigeria è uno dei tornei di riferimento. Anche in questo caso la scelta è stata facile, perché era un’occasione da cogliere al volo. Ho rinunciato a tutte le altre offerte che avevo, perché ormai avevo deciso di venire a Crotone”.

CHE ROVESCIATA! – “Il goal alla Juve è stato bello ed emozionante soprattutto perché per tutta la settimana si era parlato del fatto che il Crotone non avesse mai fatto risultato contro i bianconeri, nè aveva mai segnato una rete, ma credo che quello contro l’Udinese sia stato più importante, perché abbiamo vinto. In ogni caso, non sono stato lì a rivedermi i miei goal, sono già concentrato sul Sassuolo, perché se non dovessimo raggiungere il nostro risultato, non saranno serviti a nulla. Rimarranno solo reti belle, ma inutili e questo sarebbe il modo peggiore per sprecare quanto di buono abbiamo fatto. Dal punto di vista personale sto attraversando un momento positivo, sto trovando continuità e fiducia, che era un po’ quello che mi mancava. Avevo bisogno di questo per sentirmi importante e ora mi sento finalmente utile per la squadra. Quello che abbiamo fatto, però, è passato, dobbiamo guardare avanti. Salviamoci, poi lo riguarderò anche due ore di fila. Lo so che è stato un goal molto bello, ma voglio che diventi decisivo per la nostra stagione”.