Dalla Francia: “Deschamps si sarebbe dimesso in caso di eliminazione dal Mondiale”. Ecco la risposta…

La storia del calcio è fatta, anche di sliding doors. Parlarne può essere piacevole al termine di un’avventura felice, come quella della Francia al Mondiale di Russia.

E allora, cosa sarebbe successo qualora i Bleus, già reduci dalla cocente delusione della sconfitta in finale contro il Portogallo, nell’Europeo 2016 ospitato in casa, fossero stati eliminati agli ottavi dall’Argentina?

Didier Deschamps si sarebbe dimesso? Se n’è parlato nel corso di un documentario prodotto da TF1.

Philippe Tournon, storico addetto stampa della Nazionale fino al 2018, ha detto che “Conoscendo Deschamps, in caso di eliminazione agli ottavi di finale avrebbe rassegnato le dimissioni”.

Il diretto interessato ha però glissato, non confermando, ma neppure smentendo, l’ipotesi…: “Non mi è mai capitato di preparare una partita pensando ‘E se va male cosa succederà?’. Se deve succedere, succede. È la vita. Sinceramente non so dire se avrei mai potuto lasciare la Nazionale in caso di eliminazione”.

W il fatalismo, quindi. L’ex allenatore della Juventus ha poi svelato cosa ha detto ai propri giocatori dopo la rete del 2-1 dell’Argentina a inizio secondo tempo: “Dissi ai ragazzi di non avere paura. ‘Per adesso siamo eliminati, ma c’è ancora tempo’”.