Dalla Francia: si indaga su Psg-Stella Rossa per sospetta combine

Una notizia clamorosa può scuotere il calcio europeo. Secondo quanto riporta L’Equipe, e ripreso da As, la Uefa sta per aprire un’inchiesta per una presunta combine nella partita tra il Paris Saint-Germain e la Stella Rossa, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e giocata lo scorso 3 ottobre.

Il massimo ente calcistico europeo avrebbe allertato le autorità francesi dopo aver saputo da una fonte molto attendibile, ma della quale non è stata svelata l’identità, che un membro della dirigenza del club serbo, con alcuni “aiutanti”, avrebbe scommesso cinque milioni di euro, vincendone dieci, su una sconfitta della propria squadra con cinque gol di scarto, evento poi verificatosi visto che la partita è finita 6-1 per i francesi.

La gara è stata caratterizzata anche da gravi incidenti tra i gruppi di tifosi organizzati delle due squadre: il Psg ha individuato i 30 colpevoli dell’agguato, ai quali è già stato interdetto l’ingresso allo stadio per un anno.