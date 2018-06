‘Dalla pelle al cuore’: il tatuaggio da brividi di Lucarelli in onore del Parma

Dieci anni passati al Parma: un periodo piuttosto lungo e di certo pieno di emozioni. L’avventura di Alessandro Lucarelli con i Ducali è stata ricca di bei momenti, ma anche di situazioni complicate, come il fallimento della società. Dai momenti bui, però, ci si rialza sempre e lo si fa più forti di prima. Quest’anno, infatti, il sogno del Parma si è avverato: il club è tornato in Serie A.

Dopo la promozione, però, Lucarelli annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo: “Ora che siamo in A il mio obiettivo e il vostro lo abbiamo raggiunto. Giocheremo in stadi che hanno fatto la storia, ma questa l’ho già scritta con voi e non ho bisogno di rigiocarci. La promessa che vi avevo tre anni fa l’ho mantenuta. Adesso ho paura di non essere più un grado di essere un punto di riferimento per i compagni. Adesso non ne ho più la certezza”, con queste parole il capitano ha detto addio al mondo del calcio, ma non al suo amore per il Parma. L’ormai ex difensore dei Gialloblù, infatti, ha deciso di tatuarsi addosso, per sempre, la fascia di capitano e le tre date che hanno segnato il suo percorso nel club emiliano: il 17.04.2016, il ritorno nel calcio professionistico con la promozione in Lega Pro dopo il campionato di Serie D; il 17.06.2017, ovvero la risalita in B e infine il 18.05.2018, la notte più importante, quella di Spezia, il ritorno in A.

ALESSANDRO LUCARELLI, PER PARMA SEI MEGLIO DI MESSI