Dalla Spagna: Griezmann resta all’Atletico Madrid, rifiutato il Barcellona

Antoine Griezmann resterà all’Atletico Madrid. Secondo quanto rivela ABC, l’attaccante francese ha comunicato alle persone vicine a lui la decisione di non trasferirsi al Barcellona. Anche il quotidiano AS conferma l’indiscrezione che Le Petit Diable resterà ai Colchoneros anche per la prossima stagione.

I MOTIVI – La volontà del giocatore prima di tutto. Ma poi anche un fattore economico. Sembra infatti che l’Atletico Madrid abbia proposto un nuovo accordo a poco più di 25 milioni di euro all’anno con una clausola rescissoria superiore ai 200 milioni. La famiglia del calciatore vuole restare nella capitale spagnola e la recente conquista dell’Europa League avrebbe convinto definitivamente Griezmann, che avrebbe anche confidato di voler provare a vincere la Champions League con la maglia biancorossa nella finale che si disputerà al Wanda Metropolitano la prossima stagione. Per riuscirci, l’attaccante ha strappato una promessa alla dirigenza dei Colchoneros: rinforzi di assoluto livello nel mercato estivo.

