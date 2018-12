Dalla Spagna: “Mourinho in contatto con il Real Madrid da ottobre”

L’esonero di José Mourinho dalla panchina del Manchester United potrebbe non essere una buona notizia per tanti. Il tecnico portoghese, infatti, resta un nome spendibile su diverse panchine di top club europei, in particolare un paio dove lo SpecialOne ha già lavorato e vinto, come Inter e Real Madrid.

A Luciano Spalletti e Santiago Solari sono quindi consigliati passi falsi, ma se l’ingaggio di Mou sembra ancora non alla portata della nuova Inter fresca di uscita dalle maglie del Fair Play Finanziario, non ha certo di questi problemi il Real del presidente Florentino Perez.

Anzi, il ritorno di Mourinho al “Bernabeu”, dopo il triennio 2010-2013, era un’ipotesi quotata da tempo, che adesso può diventare più credibile e trasformarsi in una spada di Damocle sulla testa dell’ex tecnico del Real Castilla, subentrato a Julen Lopetegui a fine ottobre.

Secondo quanto riporta El Pais, i contatti tra le parti sarebbero sempre più fitti addirittura dallo scorso mese di ottobre. Mourinho avrebbe preso tempo, confidando ovviamente in un epilogo diverso dell’avventura allo United, ma magari pensando anche a qualche ruggine rimasta dopo l’addio al Real.

Perez, comunque, che non ha mai smesso di stimare il manager portoghese, è pronto ad assicurargli un ingaggio di 20 milioni netti all’anno.